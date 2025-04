Operação policial no Rio busca envolvidos na morte de agente Juíza Tula Mello, esposa do policial morto, estava em carro blindado e saiu ilesa Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 23h27 (Atualizado em 31/03/2025 - 23h27 ) twitter

Polícia realiza operação em comunidades do RJ para localizar envolvidos na morte de agente

A polícia do Rio de Janeiro realiza uma operação em comunidades para encontrar os responsáveis pela morte do policial João Pedro Marquini. Ele foi baleado em um ataque enquanto dirigia para casa. Sua esposa, a juíza Tula Mello, estava em outro veículo blindado e não se feriu no incidente. As autoridades investigam se o caso foi uma tentativa de assalto ou um ataque direcionado ao policial ou à juíza.

João Pedro Marquini, integrante da tropa de elite carioca, voltava da casa de sua mãe em Campo Grande, na zona oeste do Rio. No momento do ataque, ele e sua esposa estavam em veículos separados. Criminosos armados surpreenderam o casal e anunciaram um assalto. O carro da juíza foi atingido por tiros, mas a blindagem a protegeu. O policial reagiu e trocou tiros com os assaltantes, sendo atingido fatalmente.

A investigação busca determinar se o ataque foi aleatório ou direcionado. O carro usado pelos criminosos foi recuperado e estava associado a atividades de uma facção criminosa liderada por Rodinei Lima de Freitas, conhecido como RD.

