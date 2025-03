Pai é preso por torturar e manter filhos em cárcere privado por três anos Adônis Yoshida é detido após denúncia de maus-tratos aos filhos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 23h57 (Atualizado em 25/03/2025 - 23h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Monstro Yoshida’: pai é preso por torturar e manter filhos em cárcere privado por mais de três anos

Adônis Yoshida foi preso em São Paulo após manter seus três filhos em cárcere privado por mais de três anos. Conhecido como “Monstro Yoshida”, ele trancou as crianças em um porão minúsculo, onde foram encontradas desnutridas. As vítimas têm idades entre 10 e 14 anos.

A mãe das crianças, Jéssica, relatou ter deixado os filhos com Adônis devido a ameaças de morte constantes. Após a separação, ela perdeu contato com eles quando foram levados para o Paraná. Dois tios denunciaram a situação às autoridades após saberem que a filha mais velha teve um dedo amputado ao implorar por comida.

A polícia encontrou Adônis e sua companheira em Boituva. Durante as buscas, foram apreendidas facas, réplicas de armas de fogo e uma revista sobre psicopatas. As crianças estão sob cuidados médicos, aguardando decisão judicial sobre a guarda.

Jéssica busca recuperar a guarda dos filhos alegando que as ameaças do ex-companheiro a afastaram deles. As crianças estão sob proteção do Conselho Tutelar enquanto aguardam nova decisão judicial.

‌



Assista em vídeo - ‘Monstro Yoshida’: pai é preso por torturar e manter filhos em cárcere privado por mais de três anos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!