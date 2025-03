Pai sequestra filha de 8 anos em Santa Catarina após perder guarda legal Anderson Rafael Hasse é procurado pela polícia; ele teria planejado a fuga por meses Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 21h51 (Atualizado em 19/03/2025 - 21h51 ) twitter

Pai sequestra filha de 8 anos em Santa Catarina após perder guarda legal da menina

Anderson Rafael Hasse está desaparecido com sua filha Bianca, de 8 anos, desde que foi visto pela última vez em Ilhota, no Vale do Itajaí, Santa Catarina. Após perder a guarda da menina para a mãe, Anderson é suspeito de sequestro e cárcere privado. Ele teria planejado a fuga por três meses, vendendo bens pessoais como carro e instrumentos musicais para arrecadar mais de R$ 60 mil.

A mãe de Bianca comunicou o desaparecimento no início de março, quando Anderson não devolveu a menina após o Carnaval. A polícia acredita que ele pode ter recebido ajuda para fugir ou até mesmo ter deixado o país por terra, considerando as fronteiras próximas com Paraguai e Argentina. A Justiça já decretou sua prisão.

Cartazes foram espalhados por várias cidades de Santa Catarina na tentativa de obter informações sobre o paradeiro deles. As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações entre em contato com a polícia imediatamente.

