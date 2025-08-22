Paola Vianna desabafa após assalto ao carro de Gardinali no trânsito de SP: ‘Não dá para deixar o celular no painel’ Repórter da RECORD estava com o apresentador no momento do crime; caso aconteceu na Avenida Washington Luís Cidade Alerta|Do R7 21/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 22h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paola Vianna e Thiago Gardinali são vítimas de assalto em São Paulo Reprodução/RECORD

O apresentador da RECORD Thiago Gardinali foi vítima de um assalto na Avenida Washington Luís, em São Paulo. Ele estava acompanhado da também repórter da emissora Paola Vianna. O caso foi exibido no Cidade Alerta desta quinta (21).

Por conta do engarrafamento, no trecho abaixo de um viaduto, Gardinali reduziu a velocidade de seu carro. Foi quando o criminoso encontrou a oportunidade para estourar o vidro do veículo e roubar o celular do apresentador, que estava em um suporte no painel.

Os estilhaços machucaram as mãos dos repórteres, mas os dois saíram ilesos.

“Acabo de ser vítima daquilo que mostramos todos os dias na televisão. É algo inacreditável. Sentimento de ódio mesmo”, disse Gardinali, inconformado com a situação.

‌



O apresentador tentou correr atrás do criminoso, mas não o alcançou. Ele ainda desabafou sobre a preocupação com aplicativos de banco instalados no aparelho.

Paola publicou um vídeo no Instagram relatando o acontecido: “Tem que tomar muito cuidado. Não dá para deixar o celular no painel, à vista”.

‌



Confira:

Veja a reportagem completa:

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h30 na tela da RECORD; e aos sábados às 17h. Para rever o programa, acesse o RecordPlus.