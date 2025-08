Patrulha do Consumidor: Desentendimento com loja de móveis planejados vira até ameaça de morte

O Everton Ferrari fechou negócio para ter móveis planejados em casa. Após avaliar e aprovar o projeto, ele fez o pagamento à vista. Os móveis, no entanto, nunca foram entregues. O que era para ser a realização de um sonho virou um caso de polícia. De acordo com ele, em uma das idas à loja, chegou a ser ameaçado de morte. Um boletim de ocorrência foi feito. Com receio, ele parou de conversar com os responsáveis e pediu ajuda à Patrulha do Consumidor. O Celso acompanhou o cliente até o local, e a loja prometeu devolver o dinheiro em determinado prazo. O tempo combinado passou e nada foi resolvido, foi aí que Celso Russomanno precisou agir de outra forma.



