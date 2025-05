Patrulha do Consumidor: Loja se nega a consertar celular com defeito na câmera

Denilson Rodrigues Galeno, conhecido como Maranhão, tem 23 anos e trabalha como cabeleireiro. Em maio do ano passado, o Denilson comprou um celular seminovo. Alguns dias depois, na hora de usar a câmera, ele descobriu que ela estava com problema. Quando ele troca de lente, as imagens ficam sobrepostas. O detalhe é que o Maranhão usa muito fotos e vídeos para divulgar o trabalho como cabeleireiro. Foram muitas conversas com o pessoal do quiosque, mas nada foi resolvido. O celular está no conserto há 55 dias. Em busca dos seus direitos, o Denilson procurou a patrulha do consumidor. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!