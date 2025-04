Perseguição policial em Vila Velha (ES) termina com prisão de suspeitos armados Dupla foi flagrada em carro roubado e com uniformes falsos da Polícia Civil Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 23h29 (Atualizado em 31/03/2025 - 23h29 ) twitter

Dupla é presa após perseguição policial no Espírito Santo; carro estava com documento bloqueado

Dois homens foram detidos após uma perseguição policial em alta velocidade em Vila Velha, no Espírito Santo. A ação ocorreu na tarde de domingo (30) quando eles foram flagrados em um veículo com restrição de roubo ao passar pelo cerco eletrônico da cidade.

A perseguição começou na avenida Darly Santos, onde realizaram manobras perigosas até serem cercados pela Guarda Municipal. Durante a revista no carro, foram encontrados uniformes falsos da Polícia Civil, um revólver e uma espingarda calibre 12 carregada. Os homens têm antecedentes criminais por homicídio e tráfico.

Os suspeitos não explicaram por que estavam com as armas e uniformes falsos, mas agentes suspeitam de ligação com conflitos entre facções na região. Um dos policiais envolvidos já havia detido um dos suspeitos anteriormente por uso de veículo clonado. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia regional de Vila Velha.

