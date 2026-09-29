Crime e Contexto, o Podcast #5 | Vinícius Gritzbach: a morte de Anselmo e os bastidores do caso
Episódio ‘Caso Vinícius Gritzbach – parte 1 – A morte de Anselmo” revela os bastidores da execução e a trama envolvendo o PCC e milhões de reais
No episódio desta terça-feira (29), o Podcast Crime e Contexto começa a desvendar o caso Vinícius Gritzbach. Você vai conhecer os bastidores da execução de Anselmo Becheli Santa Fausta e entender como o crime desencadeou uma investigação paralela dentro do próprio PCC. De um lado, a polícia tentava descobrir quem havia ordenado a morte de Anselmo. Do outro, integrantes da facção também buscavam respostas para entender quem estava por trás da execução. No centro dessa trama estão R$ 200 milhões, criptomoedas, lavagem de dinheiro, traição e um plano de execução. E Vinícius Gritzbach aparece no meio dessa complexa rede de interesses. E essa é apenas a primeira parte de uma série especial de quatro episódios sobre o caso Vinícius Gritzbach. Toda terça-feira, um novo episódio de Crime e Contexto. Ouça no RecordPlus, R7.com e nas principais plataformas digitais.
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