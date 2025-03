Polícia investiga casa em Cajamar após esposa desmentir álibi de Maicol Residência ligada ao desaparecimento de Vitória passa por perícia após contradições em depoimento Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 23h28 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h28 ) twitter

Caso Vitória: esposa do dono de suposto cativeiro nega versão contada pelo marido

A polícia realizou uma perícia em uma casa em Cajamar relacionada ao desaparecimento de Vitória. Maicol, que morava no local com sua esposa, afirmou estar com ela na noite do desaparecimento. No entanto, a esposa nega essa versão e diz ter estado na casa da mãe.

Vizinhos notaram que Maicol retirou seus móveis recentemente, indicando uma mudança iminente. Após saber da declaração do marido, a esposa procurou a polícia para esclarecer que não estava com ele naquela noite. A família dela também incentivou esse esclarecimento às autoridades. A investigação continua enquanto a perícia busca mais evidências no local.

