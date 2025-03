Polícia investiga namorado após jovem ser encontrada morta em Cajamar Depoimentos conflitantes motivaram pedido de prisão temporária Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h33 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Vitória: polícia pede prisão do namorado após inconsistência nos depoimentos

A polícia de Franco da Rocha solicitou a prisão temporária do namorado de Vitória Regina de Souza devido a inconsistências em seus depoimentos. A jovem foi encontrada morta após uma semana desaparecida. Durante a investigação, dois veículos suspeitos passaram por perícia com uso de luminol para detectar vestígios de sangue.

Vitória foi encontrada sem roupas e com a cabeça raspada, além de apresentar um corte profundo no pescoço. Mensagens recuperadas do celular do namorado podem fornecer novos detalhes sobre os acontecimentos antes do crime. A polícia também investiga outras pessoas mencionadas nas mensagens da vítima.

Além disso, dados de antenas foram cruzados para rastrear os movimentos durante o desaparecimento. A expectativa é esclarecer a autoria do crime em breve, enquanto as buscas continuam.

Assista em vídeo - Caso Vitória: polícia pede prisão do namorado após inconsistência nos depoimentos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!