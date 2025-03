Polícia investiga relação entre desaparecimento de Vitória e morte de idosa Corpo de Edna Silva foi encontrado durante buscas pela adolescente em São Paulo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 23h31 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia procura entender ligação entre o caso Vitória e corpo de idosa encontrado em cachoeira

Durante as buscas por Vitória Regina de Souza, de 17 anos, o corpo de Edna Oliveira Silva, de 65 anos, foi encontrado em uma cachoeira entre Cajamar e Jundiaí, no interior paulista. Edna havia trabalhado como cuidadora na casa da família do suspeito Maicol. Uma terceira pessoa informou à Guarda Civil sobre a localização do corpo após ser avisada por um amigo.

A polícia investiga as possíveis ligações entre os casos de Edna e Vitória, que envolvem os mesmos suspeitos. Inicialmente, o corpo encontrado levantou suspeitas de ser o de Vitória devido às características físicas. No entanto, a identificação confirmou tratar-se de Edna. As autoridades continuam a investigar como a informação sobre o corpo chegou à terceira pessoa que notificou a Guarda Civil. Posteriormente, o corpo de Vitória foi localizado pela Guarda Civil durante buscas na região.

Assista em vídeo - Polícia procura entender ligação entre o caso Vitória e corpo de idosa encontrado em cachoeira

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!