Policial do Paraná é investigado após participar de vídeo adulto
Investigação pode levar à exoneração do agente
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um casal foi abordado por um policial militar enquanto gravava um vídeo em um canavial no Paraná. O policial, uniformizado e em viatura oficial, decidiu participar da filmagem. A Polícia Militar iniciou uma investigação para apurar a identidade e responsabilidade do agente envolvido.
Durante a gravação, que teria como destino um site de conteúdo adulto, o agente aceitou participar da cena com o casal. A situação gerou repercussão após a divulgação do vídeo, levando a corporação a considerar a exoneração do policial, caso sua participação seja confirmada.
A Polícia Militar do Paraná informou que a Diretoria de Inteligência e a Corregedoria Geral estão conduzindo as investigações. Um detalhe curioso é que patrulhas normalmente são realizadas por dois policiais, levantando suspeitas sobre a autenticidade da situação.
Qual foi o incidente envolvendo um policial militar no Paraná?
Um policial militar abordou um casal que estava gravando um vídeo em um canavial e decidiu participar da filmagem.
Por que a Polícia Militar iniciou uma investigação?
A investigação foi iniciada para apurar a identidade e responsabilidade do policial envolvido no vídeo, que teria como destino um site de conteúdo adulto.
O que pode acontecer com o policial militar caso sua participação no vídeo seja confirmada?
Caso sua participação seja confirmada, a Polícia Militar considera a exoneração do policial.
Qual é a curiosidade relacionada à patrulha policial no momento do incidente?
Normalmente, as patrulhas são realizadas por dois policiais, o que levanta suspeitas sobre a autenticidade da situação em que o policial se envolveu.
Veja também
O casal estava em uma festa e postou fotos nas redes sociais com bebidas alcoólicas
Cidade Alerta playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!