Policial do Paraná é investigado após participar de vídeo adulto

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um policial militar do Paraná participou de um vídeo adulto gravado em um canavial em Londrina.

A gravação foi interrompida pela abordagem do policial, que estava em viatura oficial e uniformizado.

A Polícia Militar iniciou uma investigação para apurar a identidade e responsabilidade do agente.

A exoneração do policial está sendo considerada, caso sua participação seja confirmada.

Um casal foi abordado por um policial militar enquanto gravava um vídeo em um canavial no Paraná. O policial, uniformizado e em viatura oficial, decidiu participar da filmagem. A Polícia Militar iniciou uma investigação para apurar a identidade e responsabilidade do agente envolvido.

Durante a gravação, que teria como destino um site de conteúdo adulto, o agente aceitou participar da cena com o casal. A situação gerou repercussão após a divulgação do vídeo, levando a corporação a considerar a exoneração do policial, caso sua participação seja confirmada.

A Polícia Militar do Paraná informou que a Diretoria de Inteligência e a Corregedoria Geral estão conduzindo as investigações. Um detalhe curioso é que patrulhas normalmente são realizadas por dois policiais, levantando suspeitas sobre a autenticidade da situação.

Qual foi o incidente envolvendo um policial militar no Paraná?

Um policial militar abordou um casal que estava gravando um vídeo em um canavial e decidiu participar da filmagem.

Por que a Polícia Militar iniciou uma investigação?

A investigação foi iniciada para apurar a identidade e responsabilidade do policial envolvido no vídeo, que teria como destino um site de conteúdo adulto.

O que pode acontecer com o policial militar caso sua participação no vídeo seja confirmada?

Caso sua participação seja confirmada, a Polícia Militar considera a exoneração do policial.

Qual é a curiosidade relacionada à patrulha policial no momento do incidente?

Normalmente, as patrulhas são realizadas por dois policiais, o que levanta suspeitas sobre a autenticidade da situação em que o policial se envolveu.

