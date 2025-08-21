Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta

Policial do Paraná é investigado após participar de vídeo adulto

Investigação pode levar à exoneração do agente

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Um policial militar do Paraná participou de um vídeo adulto gravado em um canavial em Londrina.
  • A gravação foi interrompida pela abordagem do policial, que estava em viatura oficial e uniformizado.
  • A Polícia Militar iniciou uma investigação para apurar a identidade e responsabilidade do agente.
  • A exoneração do policial está sendo considerada, caso sua participação seja confirmada.

 

Um casal foi abordado por um policial militar enquanto gravava um vídeo em um canavial no Paraná. O policial, uniformizado e em viatura oficial, decidiu participar da filmagem. A Polícia Militar iniciou uma investigação para apurar a identidade e responsabilidade do agente envolvido.

Durante a gravação, que teria como destino um site de conteúdo adulto, o agente aceitou participar da cena com o casal. A situação gerou repercussão após a divulgação do vídeo, levando a corporação a considerar a exoneração do policial, caso sua participação seja confirmada.

A Polícia Militar do Paraná informou que a Diretoria de Inteligência e a Corregedoria Geral estão conduzindo as investigações. Um detalhe curioso é que patrulhas normalmente são realizadas por dois policiais, levantando suspeitas sobre a autenticidade da situação.

Qual foi o incidente envolvendo um policial militar no Paraná?

Um policial militar abordou um casal que estava gravando um vídeo em um canavial e decidiu participar da filmagem.


Por que a Polícia Militar iniciou uma investigação?

A investigação foi iniciada para apurar a identidade e responsabilidade do policial envolvido no vídeo, que teria como destino um site de conteúdo adulto.

O que pode acontecer com o policial militar caso sua participação no vídeo seja confirmada?

Caso sua participação seja confirmada, a Polícia Militar considera a exoneração do policial.


Qual é a curiosidade relacionada à patrulha policial no momento do incidente?

Normalmente, as patrulhas são realizadas por dois policiais, o que levanta suspeitas sobre a autenticidade da situação em que o policial se envolveu.

Veja também


O casal estava em uma festa e postou fotos nas redes sociais com bebidas alcoólicas

Cidade Alerta playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.