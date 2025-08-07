Policial militar é baleado durante operação em Paraisópolis
Suspeito Kauan, de 19 anos, fugiu com comparsa após o crime
Um policial militar foi atingido no pescoço durante uma abordagem na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira (7). O suspeito, Kauan, de 19 anos, é apontado como responsável pelo disparo. Após o incidente, Kauan e seu comparsa, Gabriel, fugiram e estão sendo procurados pela polícia.
A ação ocorreu quando o policial perseguia Kauan, que estava em uma moto roubada. Após ser baleado, o agente foi socorrido pelo Helicóptero Águia e levado para o hospital, onde permanece em estado estável. As autoridades continuam as buscas pelos suspeitos na região.
Veja também
Dona Teresinha sentiu um aperto no coração antes do filho sair de casa, mas não conseguiu impedi-lo
Cidade Alerta playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!