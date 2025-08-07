Policial militar é baleado durante operação em Paraisópolis Suspeito Kauan, de 19 anos, fugiu com comparsa após o crime Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 19h25 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h25 ) twitter

Um policial militar foi atingido no pescoço durante uma abordagem na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira (7). O suspeito, Kauan, de 19 anos, é apontado como responsável pelo disparo. Após o incidente, Kauan e seu comparsa, Gabriel, fugiram e estão sendo procurados pela polícia.

A ação ocorreu quando o policial perseguia Kauan, que estava em uma moto roubada. Após ser baleado, o agente foi socorrido pelo Helicóptero Águia e levado para o hospital, onde permanece em estado estável. As autoridades continuam as buscas pelos suspeitos na região.

