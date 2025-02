Reinaldo Gottino celebra novo desafio à frente do Cidade Alerta: ‘Muito feliz’ Apresentador assumiu a bancada do jornalístico policial na segunda-feira (20) e destaca que a mudança é muito mais radical do que o público imagina Cidade Alerta|Giovana Sobral, do site oficial 21/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 21/01/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reinaldo Gottino fala sobre os desafios no comando do Cidade Alerta Foto: Felipe Marques/Divulgação RECORD

O jornalista Reinaldo Gottino assumiu o comando do Cidade Alerta na segunda-feira (20) e abraçou com alegria a nova missão na tela da RECORD. “É um novo desafio e horário, outro estilo de programa, mas vou encarar com toda a força, energia e vontade de fazer dar certo”, revela ao site oficial.

Leia também: Reinaldo Gottino abre o jogo sobre futebol: ‘Empolgado com a RECORD voltando para as grandes transmissões’

Sobre a relação com os colegas de estúdio do Balanço Geral, Renato Lombardi e Fabíola Reipert, o apresentador não esconde que vai sentir saudades: “São meus grandes amigos, parceiros, companheiros, mas já estamos marcando de almoçar juntos no fim de semana [risos]”.

Gottino ao lado do comentarista Roberto Guastelli Foto: Felipe Marques/Divulgação RECORD

Gottino destaca que essa é uma mudança muito mais radical do que se imagina, porque o Balanço Geral fala de vários temas, incluindo celebridades e entretenimento, e o Cidade Alerta tem uma editoria policial mais forte, mas garante que pretende colocar seu próprio estilo de fazer televisão: “Estou muito feliz com esse desafio, é uma parceria que vem dando certo e espero que dê certo por muitos anos”, encerra o jornalista.

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30 e aos sábados às 17h, na RECORD.

Veja também: Reinaldo Gottino compartilha fotos das férias

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share De férias do Balanço Geral, o apresentador Reinaldo Gottino aproveitou para desfrutar as belezas do Brasil e visitar Alagoas (MA) e Porto de Galinhas (PE). Em suas redes sociais, ele compartilhou cliques incríveis que fez com a família na viagem e provou que sobra cumplicidade entre eles; vem ver!