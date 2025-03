Reviravolta no caso do caminhoneiro assassinado em São Paulo Esposa de Rogério é acusada de planejar sua morte por patrimônio Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 20h47 (Atualizado em 06/03/2025 - 20h47 ) twitter

Reviravolta: esposa de caminhoneiro assassinado a tiros em 2023 foi quem encomendou o crime

Em novembro de 2023, o caminhoneiro Rogério foi morto a tiros à queima-roupa em Itacoaquecetuba, Grande São Paulo , enquanto aguardava para realizar um frete. Inicialmente tratado como latrocínio, novas investigações revelaram que se tratava de um homicídio premeditado orquestrado por sua esposa, Luciana.

Luciana teria se passado por cliente para atrair Rogério ao local onde Cassiano e Regiane o emboscaram e executaram o crime. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento do ataque, mostrando que nenhum bem foi subtraído da vítima.

A polícia descobriu transferências financeiras suspeitas de Luciana para os executores e a transferência de bens de Rogério para seus nomes. Luciana está presa como principal suspeita de planejar o assassinato para ficar com o patrimônio avaliado em R$ 1 milhão.

Apesar da prisão de Luciana, Cassiano e Regiane permanecem foragidos. As autoridades continuam as buscas enquanto a família de Rogério lida com a perda e as revelações chocantes sobre o caso.

