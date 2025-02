Saiba quem é a ‘Rainha de Copas’ do baralho do PCC Apelidada no mundo do crime como “Dona Maria”, ela teria sido a mandante da morte de um carcereiro e acabou presa em São Paulo Cidade Alerta|Do R7 28/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h27 ) twitter

"Rainha de Copas" do PCC é presa em São Paulo apontada como mandante de assassinato de carcereiro Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta acompanhou de perto a prisão de Jasiane Teixeira, de 37 anos, conhecida como “Dona Maria”; uma chefona do tráfico de drogas considerada muito perigosa. Ela era considerada a “Rainha de Copas” do que a polícia chama de “baralho do crime”, onde cada criminoso corresponde a uma carta. Após meses de investigação, as autoridades finalmente conseguiram capturá-la e levá-la para atrás das grades.

Ainda na Bahia, Jasiane era casada com o líder do “Bonde dos Neguinho”, uma facção que seria coligada ao PCC. Após o marido ser morto por uma facção rival, ela assumiu a liderança. Segundo a polícia, “Dona Maria” usava um avião particular para transportar entorpecentes e abastecer importantes pontos de droga. Além disso, ela também estaria ligada ao tráfico de armas.

Quando veio para São Paulo, a criminosa mergulhou de cabeça no mundo de crime organizado e começou um novo relacionamento; dessa vez, com um chefe do PCC.

Jasiane foi presa após a Polícia Federal de São Paulo emitir um mandado de prisão por homicídio, onde é acusada de ser a mandante do assassinato de um carcereiro que tinha um desafeto com seu marido na prisão.

Confira a reportagem completa abaixo:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.