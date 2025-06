Saiba quem é Luca Markezi, cantor morto a facadas pela namorada de 17 anos Conheça o caso de Lucas dos Santos Lima, que abalou a cidade de Itacaré (BA) Cidade Alerta|Do R7 04/06/2025 - 13h35 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h35 ) twitter

Cantor de piseiro Luca Markezi morre esfaqueado pela namorada de 17 anos Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu um caso de esfaqueamento e homicídio que abalou a cidade de Itacaré, no interior do estado da Bahia. Lucas dos Santos Lima, de 27 anos, conhecido como ‘Luca Markezi’, era um jovem promissor na música sertaneja e ex-vocalista da banda ‘Vitrine do Amor’. Ele já tinha diversas obras produzidas e estava prestes a lançar um novo álbum com quatro músicas inéditas, além de uma turnê com dez shows no Rio de Janeiro ainda em 2025.

A vítima namorava uma adolescente de 17 anos, com quem tinha brigas recorrentes. Segundo testemunhas, o relacionamento era bem conturbado, havendo diversas agressões por parte da jovem, incluindo um incêndio provocado na casa do ex-namorado.

Informações conseguidas pela equipe do programa apontam que a jovem teria ido até a casa da vítima por conta de uma discussão ocorrida no dia anterior. Um novo atrito teria iniciado, e a acusada foi até a cozinha para pegar uma faca e disferir um golpe em Lucas, que saiu correndo pelas ruas pedindo socorro. Ao perceber a gravidade do que fez, a acusada teria chamado a emergência, que levou o jovem ao hospital da cidade. A vítima não resistiu aos ferimentos.

Em entrevista ao programa, Cléber Miranda, empresário do cantor, afirmou: “Esse sonho foi interrompido por essa fatalidade. Nesse ano ou no ano que vem ele queria começar a dar uma vida melhor para os seus filhos e familiares”.

A equipe médica percebeu que, pelas características dos ferimentos, tratava-se de uma tentativa de homicídio e acionou a polícia. A adolescente foi levada para a sede da coordenadoria da cidade de Ilhéus. Em depoimento, alegou ter cometido o crime em legítima defesa. O juiz do caso determinou o internamento provisório da investigada.

Confira a reportagem na íntegra:

