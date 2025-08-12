Sargento do Exército mata esposa e filha em Santos
Investigação apura feminicídio seguido de suicídio
Gabriele, de 21 anos, e sua filha Jade, de apenas 1 ano, foram encontradas mortas em casa, em Santos, São Paulo. O principal suspeito é Pedro Henrique Martins, sargento do Exército e marido de Gabriele, que após cometer o crime tirou a própria vida. As investigações buscam entender as circunstâncias e motivações por trás do ocorrido.
O crime ocorreu após uma discussão entre o casal durante uma festa. Relatos indicam que o relacionamento era marcado por violência e que Gabriele já havia denunciado o marido por agressões anteriores. Testemunhas afirmam que os disparos foram ouvidos por vizinhos nas primeiras horas da manhã. Quando a polícia chegou ao local, encontrou mãe e filha abraçadas, sugerindo uma tentativa de proteção por parte de Gabriele.
Pedro Henrique possuía histórico de violência doméstica, com registros policiais anteriores. A investigação busca esclarecer se a arma utilizada no crime pertencia ao Exército ou era de uso pessoal. A família já havia enfrentado uma tragédia similar no passado e agora lida com a dor da perda.
