Sargento do Exército mata esposa e filha em Santos Investigação apura feminicídio seguido de suicídio Cidade Alerta 11/08/2025 - 22h54

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gabriele, de 21 anos, e sua filha Jade, de um ano, foram encontradas mortas em Santos, SP.

O principal suspeito, Pedro Henrique Martins, sargento do Exército, cometeu suicídio após o crime.

O crime ocorreu após uma discussão e havia histórico de violência no relacionamento.

A investigação apura a posse da arma e eventos trágicos anteriores na família.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Gabriele, de 21 anos, e sua filha Jade, de apenas 1 ano, foram encontradas mortas em casa, em Santos, São Paulo. O principal suspeito é Pedro Henrique Martins, sargento do Exército e marido de Gabriele, que após cometer o crime tirou a própria vida. As investigações buscam entender as circunstâncias e motivações por trás do ocorrido.

O crime ocorreu após uma discussão entre o casal durante uma festa. Relatos indicam que o relacionamento era marcado por violência e que Gabriele já havia denunciado o marido por agressões anteriores. Testemunhas afirmam que os disparos foram ouvidos por vizinhos nas primeiras horas da manhã. Quando a polícia chegou ao local, encontrou mãe e filha abraçadas, sugerindo uma tentativa de proteção por parte de Gabriele.

Pedro Henrique possuía histórico de violência doméstica, com registros policiais anteriores. A investigação busca esclarecer se a arma utilizada no crime pertencia ao Exército ou era de uso pessoal. A família já havia enfrentado uma tragédia similar no passado e agora lida com a dor da perda.

Quais são os detalhes do crime ocorrido em Santos?

Em Santos, São Paulo, Gabriele, de 21 anos, e sua filha Jade, de um ano, foram encontradas mortas em casa. O principal suspeito é Pedro Henrique Martins, sargento do Exército, que após cometer o crime, tirou a própria vida.

Qual foi a causa da discussão que levou ao crime?

A discussão entre o casal ocorreu durante uma festa, após a qual Pedro Henrique cometeu o crime. Relatos indicam que o relacionamento do casal era marcado por violência, e Gabriele já havia denunciado o marido por agressões anteriores.

Que informações a investigação está buscando?

As investigações buscam entender as circunstâncias e motivações do crime, além de esclarecer se a arma utilizada pertencia ao Exército ou era de uso pessoal de Pedro Henrique. Também está sendo verificado o histórico de violência doméstica dele.

Como foi a cena encontrada pela polícia?

Quando a polícia chegou ao local, encontrou Gabriele e Jade abraçadas, sugerindo uma tentativa de proteção por parte de Gabriele. Vizinhos relataram que ouviram disparos nas primeiras horas da manhã.

A polícia investiga o caso para entender a motivação do crime

