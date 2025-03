Sequestro de Ingrid Vitória mobiliza operação policial em Pernambuco Menina de 13 anos foi levada por vizinho durante viagem com a família Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 21h31 (Atualizado em 26/03/2025 - 21h31 ) twitter

Caso Ingrid Vitoria: menina de 13 anos é sequestrada por vizinho em Recife (PE)

Ingrid Vitória, uma adolescente de 13 anos, foi sequestrada por Joselmo, vizinho do pai dela, em Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco. Durante uma viagem com sua mãe Adriana e seu irmão mais novo, eles pegaram carona com Joselmo. No entanto, ele desviou o caminho planejado e ameaçou a família com uma arma. Adriana conseguiu escapar com seu filho menor, mas Ingrid foi colocada no porta-malas do carro.

A polícia encontrou uma carta na mochila de Joselmo que indica que o crime foi premeditado. O documento menciona Ingrid detalhadamente e sugere obsessão por parte de Joselmo. Em resposta ao sequestro, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco intensificou as buscas utilizando helicópteros e drones equipados com câmeras térmicas para localizar Ingrid.

Adriana relatou que Joselmo tentou amarrá-la durante o ataque. Ela expressou desespero e esperança em encontrar sua filha com vida enquanto as autoridades continuam as buscas incessantemente na região com uma operação envolvendo mais de 80 policiais especializados.

