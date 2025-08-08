Logo R7.com
Cidade Alerta

Sete homens mortos em área de garimpo na divisa do Amapá e Pará

Grupo foi atacado enquanto negociava terras e teve veículos incendiados

Cidade Alerta

  • Sete homens foram mortos a tiros em um garimpo na divisa do Amapá e Pará.
  • As vítimas estavam negociando terras e tiveram seus veículos incendiados durante o ataque.
  • Uma suspeita de confusão com criminosos levou à execução, apesar de os homens não estarem envolvidos em atividades ilícitas.
  • Investigações em andamento buscam esclarecer o crime e encontrar um homem que continua desaparecido.

 

Sete homens foram mortos a tiros em uma área de garimpo na divisa entre o Amapá e o Pará. O grupo estava no local para negociar a compra de terras e foi alvo de um ataque que resultou na queima de suas caminhonetes. Um sobrevivente foi resgatado e outro homem continua desaparecido.

A polícia suspeita que os homens tenham sido confundidos com criminosos que atuavam na região, o que levou à execução. As vítimas eram do Amapá e não tinham envolvimento com atividades ilícitas, segundo as autoridades. As investigações estão em andamento para esclarecer o caso e encontrar o responsável pelo ataque.

O grupo mantinha contato com familiares por meio de internet via satélite, mas a comunicação foi perdida após o ataque. As autoridades estão concentradas em localizar o homem desaparecido e esclarecer os detalhes do crime. A polícia dos estados do Amapá e Pará está trabalhando em conjunto para solucionar o caso e evitar novos confrontos na região.

