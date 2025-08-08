Sete homens mortos em área de garimpo na divisa do Amapá e Pará Grupo foi atacado enquanto negociava terras e teve veículos incendiados Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 20h45 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Sete homens foram mortos a tiros em um garimpo na divisa do Amapá e Pará.

As vítimas estavam negociando terras e tiveram seus veículos incendiados durante o ataque.

Uma suspeita de confusão com criminosos levou à execução, apesar de os homens não estarem envolvidos em atividades ilícitas.

Investigações em andamento buscam esclarecer o crime e encontrar um homem que continua desaparecido.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sete homens foram mortos a tiros em uma área de garimpo na divisa entre o Amapá e o Pará. O grupo estava no local para negociar a compra de terras e foi alvo de um ataque que resultou na queima de suas caminhonetes. Um sobrevivente foi resgatado e outro homem continua desaparecido.

A polícia suspeita que os homens tenham sido confundidos com criminosos que atuavam na região, o que levou à execução. As vítimas eram do Amapá e não tinham envolvimento com atividades ilícitas, segundo as autoridades. As investigações estão em andamento para esclarecer o caso e encontrar o responsável pelo ataque.

O grupo mantinha contato com familiares por meio de internet via satélite, mas a comunicação foi perdida após o ataque. As autoridades estão concentradas em localizar o homem desaparecido e esclarecer os detalhes do crime. A polícia dos estados do Amapá e Pará está trabalhando em conjunto para solucionar o caso e evitar novos confrontos na região.

Veja também

‌



Em uma das gravações que captaram as agressões, uma mulher dá comida à criança e depois empurra a cabeça dela

Cidade Alerta playlist 1 / 15 Modo teatro Reproduzindo Crianças de uma creche de São Bernardo do Campo (SP) são vítimas de agressão e maus-tratos Estudante de zootecnia desaparecida foi vista morta, segundo amante do namorado Empresário libanês que atua no Brás está desaparecido há quatro dias em São Paulo Sete homens são encontrados mortos em área de garimpo; eles teriam sido confundidos com quadrilha Homem é encontrado morto dentro de fossa de esgoto no interior de São Paulo Homem tortura e mata jovem de 18 anos e é preso dois anos após o crime Mulher que foi abandonada pelo ex-marido quando teve AVC é espancada por ele após negar nova chance Quatro amigos viajam para cobrar dívida de R$ 1 milhão e desaparecem no Paraná Sucesso Roubado: ator de Hollywood que perdeu tudo passa por transformação e reencontra irmão famoso Pai de família é morto a facadas após tentar defender mulher de agressões em lanchonete Homem é morto a tiros em bar durante confusão; mãe dele pressentiu o crime Delegada se disfarça de motorista de aplicativo para flagrar suspeito de assédio Policiais fazem abordagens em busca de suspeitos de balearem agente em Paraisópolis, zona sul de SP Homem é morto a tiros após discussão em bar; atirador seria vizinho da mãe da vítima Identidade de suspeito de balear policial militar em Paraisópolis, em SP, é descoberta

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!