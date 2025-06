‘Suspeito que foi um crime premeditado’, garante irmão de empresário assassinado em Cosmópolis (SP) Vinícius Marsóli foi morto a tiros a caminho do trabalho; veja tudo o que se sabe sobre o caso Cidade Alerta|Do R7 16/06/2025 - 12h25 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h25 ) twitter

Vinícius Marsóli, proprietário de uma loja de motos na cidade de Cosmópolis, foi baleado seis vezes e morreu Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso de Vinícius Marsóli, de 39 anos, proprietário de uma loja de motos na cidade de Cosmópolis, no interior do estado de São Paulo, morto a tiros por uma pessoa ainda não identificada. O empresário, que vendia motocicletas há 18 anos, era casado e pai de uma criança de 7 anos.

Imagens de uma câmera de segurança mostram a caminhonete da vítima dobrando a esquina em direção ao trabalho. No entanto, é possível ver um carro que o seguia de perto. Já fora do alcance das câmeras, os perseguidores realizaram uma emboscada e balearam Vinícius seis vezes. Ele não resistiu e morreu no local.

Durante o velório, o irmão da vítima, Douglas Mársoli, lamentou profundamente sua perda e afirmou: “Eu suspeito que foi um crime premeditado”.

Após ser questionado sobre o que poderia ter motivado o crime, ele respondeu: “Ele não tinha inimizades”. Porém, Douglas revelou que o empresário havia entrado em uma disputa judicial pela posse de um sítio herdado após a morte do pai. O terreno teria sido invadido, e Vinícius acionou um advogado para realizar a reintegração de posse. O irmão acredita que isso pode ter provocado o assassinato.

Em nota, a polícia confirma que o carro que seguia a caminhonete de Vinícius já foi identificado. No entanto, nenhum suspeito foi preso até o momento.

As autoridades seguem em buscas de mais imagens que possam auxiliar nas investigações.

Confira a reportagem na íntegra:

