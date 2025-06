Tortura e cárcere privado: entenda o caso do ‘garoto da jaula’ Adolescente de 19 anos era tratado como um animal pelos familiares; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 18/06/2025 - 12h53 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adolescente autista era mantido preso em uma jaula pelos pais Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso de Daniel, um adolescente de 19 anos que, segundo a mãe, tem transtorno do espectro autista grau três, e foi forçado a viver em uma jaula, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima e se direcionaram diretamente ao endereço mencionado. No local, os agentes se depararam com uma cena degradante: Daniel estava trancado em uma sala com grades feitas de madeira, sem janelas ou banheiro, sendo forçado a viver sobre seus próprios dejetos.

Após arrombarem as correntes que prendiam a porta, os policiais encaminharam o jovem a uma ambulância, que o levou ao serviço de pronto atendimento, onde irá realizar exames para avaliação de seu estado de saúde.

Os pais de Daniel moravam na casa ao lado. Sua mãe, Lucebete, foi presa em flagrante. O pai, Francisco, também foi detido ao chegar do trabalho. Ao ser questionada o motivo do de manter o filho naquela situação, a mãe responsabilizou o marido, que preferiu não se pronunciar.

‌



Moradores da região também relataram que o pai levava mulheres até a jaula e mantinha relações sexuais na frente do filho. No local, foram encontrados uma corda presa à parede e diversos preservativos, o que pode corroborar com as denúncias.

As investigações continuam para apurar há quanto tempo Daniel estava preso e se foi vítima de outros tipos de abuso. Francisco e Lucebete permanecem presos e responderão por cárcere privado e tortura.

‌



Confira a reportagem na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.