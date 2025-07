Adolescente de 12 anos é encontrada morta com as mãos amarradas em Carapicuíba (SP)

Nicolly, uma adolescente de 12 anos, foi encontrada morta, com as mãos amarradas, dentro de uma casa em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada na tarde deste sábado (19) para atender essa ocorrência ainda misteriosa. Uma equipe do Samu também esteve lá e constatou o óbito da menina ainda no local. O responsável por encontrar a vítima teria sido um vizinho. A polícia tenta localizar o padrasto da adolescente, que estaria na casa quando tudo aconteceu. Acompanhe.



