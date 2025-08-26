Adolescente de 16 anos é esfaqueada pelo próprio padrasto após começar namoro

Maria Letícia, uma jovem de 16 anos, foi esfaqueada pelo próprio padrasto dentro de casa após o homem não aceitar que ela tinha começado a namorar. Deivid Dantas Dos Santos, de 34 anos, a atacou com duas facas, desferindo vários golpes contra ela. A vítima resistiu e sobreviveu por pouco, enquanto um dos irmãos correu em desespero para pedir ajuda ao presenciar a cena. Após o crime, Deivid fugiu e é procurado pela polícia.



