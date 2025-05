Adolescente de 16 anos morre após ser espancado durante confusão em baile funk na Grande São Paulo

Pedro Henrique Silva, de 16 anos, morreu após ser espancado ao se envolver em uma confusão relacionada a um baile funk na Grande São Paulo. Segundo as autoridades, a briga teve início entre dois grupos durante o evento e se estendeu até um terminal de ônibus nas horas seguintes. No dia posterior, Pedro e dois amigos foram abordados por cerca de dez indivíduos em uma região próxima ao local do baile. O jovem foi agredido e internado em estado grave, mas morreu após seis dias de hospitalização em decorrência de morte cerebral. Um dos suspeitos já foi preso.



