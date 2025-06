Adolescente promessa do skate nacional é morto atropelado ao ser confundido com criminoso

Vinicius, de 15 anos, considerado uma promessa do skate nacional, morreu após ser atropelado por um vigilante da concessionária responsável pelo Rodoanel Norte, em São Paulo. O adolescente estava caminhando com dois amigos numa pista em obras. Ele se preparava para uma cirurgia no joelho e utilizava o local para atividades físicas por orientação médica. O vigilante, Waldeni, que pilotava uma moto sem ter habilitação, afirmou à polícia que confundiu os meninos com criminosos e acelerou para fugir deles. Ele atingiu Vinicius e um dos amigos, que sobreviveu com fraturas. Vinicius chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O caso foi registrado como lesão corporal culposa, mas a família cobra que Waldeni responda por homicídio doloso, já que teria jogado a moto intencionalmente contra os adolescentes.



