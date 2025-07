Adolescente tenta matar irmãos mais novos por estar cansada de cuidar deles; bebê morreu no incêndio

Com exclusividade, o Cidade Alerta entrou na casa onde a adolescente de 14 anos colocou fogo no apartamento com os dois irmãos dentro. A bebê Ísis de 11 meses morreu e o irmão de 2 anos está na UTI. O motivo: ela cansou de cuidar deles. O pai e a mãe estão em choque com o que aconteceu em um conjunto habitacional em Guarujá, no litoral de São Paulo. A polícia diz que a menina foi fria e não mostrou arrependimento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!