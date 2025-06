Advogado atira contra funcionário de shopping após perder ticket do estacionamento

Alípio João, um advogado de 58 anos, foi flagrado armado com uma espingarda de chumbinho. Revoltado, e sem pensar duas vezes, ele atirou contra o funcionário do shopping. Alípio tinha perdido o ticket do estacionamento e, ao ser questionado pelo funcionário, ele surtou. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. Clientes do shopping flagraram a ação de dentro do carro. Alípio foi preso em flagrante e dentro da viatura deu uma desculpa esfarrapada sobre o acontecido. Veja na reportagem.



