Advogado da família de Larissa Manuela comenta sobre confissão do padrasto da menina

O advogado da mãe de Larissa Manuela, dr. Lucas, relatou que o delegado vai pedir novamente a prisão temporária de Diego Sanches. Ele revelou que a polícia trabalha na obtenção de novas provas, incluindo a perícia do carro do suspeito. O padrasto confessou que teria matado Larissa após ela ter mencionado uma traição da mãe, levando-o a um ataque de fúria.



