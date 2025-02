Em Toronto, no Canadá, um acidente envolvendo uma aeronave da empresa Delta aconteceu na hora do pouso. Equipes de emergência atuam no local. O aeroporto de Toronto informou sobre o avião que saiu de Minneapolis nos Estados Unidos e chegou ao Canadá na tarde desta segunda (17). A aeronave acabou capotando.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!