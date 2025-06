Aeroporto de Viracopos é isolado por suspeita de bomba em carrinho de bagagens

Um artefato suspeito foi encontrado em um carrinho de bagagens na área de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). A Polícia Militar isolou a área imediatamente, e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado para desarmar o dispositivo potencialmente perigoso. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para dar suporte. As operações do aeroporto foram paralisadas, e a evacuação parcial foi realizada para garantir a segurança.



