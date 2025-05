Ajudante de pedreiro morre baleado durante abordagem da GCM no interior de São Paulo

O ajudante de pedreiro Jean, de 28 anos, morreu baleado durante uma confusão com a GCM em Boituva, no interior de São Paulo. Ele estava com os amigos em uma rua, quando a Guarda Civil Municipal apareceu por conta de uma reclamação por som alto. Durante a abordagem, a discussão se tornou acalorada e Jean foi baleado. Os guardas o arrastaram para uma viatura. O rapaz foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Os guardas alegaram que só atiraram porque Jean fez menção de atirar. Uma arma falsa foi apresentada na delegacia, que estaria com a vítima. A família não acredita na versão dos agentes e pedem justiça.



