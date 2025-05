Alagamentos em São Paulo afetam motoristas na zona norte da capital

Uma forte chuva atingiu a capital paulista na tarde desta quinta-feira (22). Imagens mostram ruas e avenidas alagadas, dificultando o trânsito para motoristas. A porta de uma loja ficou completamente alagada. As zonas oeste e sul da cidade não têm registro de chuvas intensas. Já as regiões norte e leste estão sendo monitoradas por causa da forte precipitação.



