Aliança histórica: PCC e Comando Vermelho estariam articulando acordo

Com exclusividade, o Cidade Alerta teve acesso aos temas discutidos entre uma reunião das lideranças das facções PCC e Comando Vermelho. Esse encontro teria sido realizado na última segunda (10) e os criminosos teriam firmado uma espécie de aliança com alguns pontos em comum. Dentre eles se destacam: estabelecer a paz nos presídios, fortalecendo o fim da guerra entre as facções, e respeito territorial, para manter cada um com a sua rota de tráfico. Com essas regras sendo seguidas, não teria como o faturamento das duas organizações criminosas não serem rentáveis.