Almoço de família acaba com cunhados desaparecidos; família recebeu áudios ameaçadores

Um almoço de domingo comum em família acabou com dois cunhados desaparecidos em Iperó, no interior de São Paulo. Rodrigo e Fabrício estavam conversando antes de almoçar, mas resolveram sair para dar uma volta. Fabrício voltou e disse que Rodrigo foi colocado dentro de um carro desconhecido e sumiu. Ele pegou dinheiro casa e saiu novamente, só que dessa vez em busca do cunhado. Desde então, eles não foram mais vistos. A família recebeu áudios ameaçadores que falam de sequestro. A Guarda Civil faz buscas para localizar alguma pista dos rapazes.



