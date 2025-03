Altair Moraes analisa o último áudio enviado por Vitória antes de desaparecer

Na noite do seu desaparecimento, Vitória Regina de Souza enviou áudios a uma amiga após ter saído do trabalho. Ela relatou ter ficado assustada ao ser abordada por dois homens desconhecidos. Altar Moraes faz uma análise do último áudio de Vitória. Acompanhe.



