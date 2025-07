Amiga de homem encontrado morto dentro do próprio apartamento acredita em crime de oportunidade

A polícia ainda investiga a morte de Raphael, encontrado amordaçado e com sinais de agressão dentro do próprio apartamento, na República, centro de São Paulo. Ele havia saído na noite anterior para uma famosa casa sertaneja da capital. Uma amiga, que estranhou a falta de respostas às mensagens e ligações, foi quem pediu ajuda a uma vizinha para abrir a porta do imóvel, e encontrou o corpo. Em entrevista durante o velório, ela disse acreditar em um crime de oportunidade. Um homem teria visto Raphael embriagado saindo de um carro de aplicativo e aproveitado para entrar com ele no prédio. A suspeita é de que o criminoso não tenha saído da festa com a vítima.



