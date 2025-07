Amiga de Juliette é morta a facadas pelo namorado dentro da própria casa

Uma amiga da artista Juliette foi encontrada morta dentro da própria casa com sinais de agressão. Clarissa era enfermeira e cuidava da ala de bebês. Foi um vizinho que entrou na residência e encontrou a vítima sem vida. Clarissa chamou Matheus, o então namorado, para passar a noite na sua casa, já que sua mãe estaria trabalhando. Só que o casal teve um desentendimento, e a enfermeira decidiu terminar o relacionamento. Matheus não aceitou e atacou a jovem enfermeira com golpes de faca até a morte. Na sequência, foi até a casa do irmão dele e confessou o crime. Matheus foi preso escondido em um condomínio. Juliette fez um vídeo e publicou nas redes sociais assustada com a notícia.



