Amigos desaparecem após festa e são encontrados mortos dias depois no Paraná

César e Alisson desapareceram após saírem de uma festa em Cerro Azul, no Paraná, e tiveram os corpos encontrados cinco dias depois. A polícia não sabe se os dois se envolveram em alguma confusão, mas Alisson tinha passagens na polícia, inclusive por homicídio. Ele usava tornozeleira eletrônica, mas o aparelho desligou no dia do sumiço. A casa onde os dois moravam estava revirada e o celular de Alisson estava na tomada, carregando. Ou seja, ou eles saíram para voltar logo e algo aconteceu, ou eles foram retirados à força do imóvel. A polícia tenta descobrir o que aconteceu com eles.



