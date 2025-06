Antes de morrer, fazendeiro milionário revela o nome de quem o assassinou

Lázaro Hipólito de Oliveira, um fazendeiro milionário de 81 anos, se separou da esposa e resolveu dividir a herança com os filhos. Só a fazenda onde ele mora vale R$ 8 milhões. Ele também acumulou comércios como açougues e lojas de material de construção. Após a divisão, começaram os problemas. Um funcionário ficou descontente, um filho, irritado, e os concorrentes e inimigos passaram a torcer pela morte de Lázaro. Ele decidiu então deixar o estado de Goiás e viver no Piauí. Um tempo depois, ele voltou para visitar a ex-esposa, que está doente. Ao sair da casa dela, ele toma um tiro e morre. Quem matou o empresário multimilionário? Veja na reportagem.



