Any Awuada é presa acusada de movimentar mais de R$ 1 milhão em cosméticos falsificados

A modelo e promotora de eventos Nayara Macedo, conhecida nas redes sociais como Any Awuada, foi presa nesta quinta-feira (22) em Mogi das Cruzes (SP), junto com a mãe, Ângela, e uma terceira suspeita, por envolvimento em um esquema de venda de cosméticos e perfumes falsificados. A influencer ganhou notoriedade após afirmar ter se relacionado com o jogador Neymar em uma festa em Araçoiaba da Serra, em março deste ano. As investigações começaram em agosto de 2023, após a denúncia de uma cliente, e apontam que o grupo teria movimentado mais de R$ 1 milhão. Durante a operação, foram apreendidos diversos frascos de perfumes e um carro importado de Any.



