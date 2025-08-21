Apresentador Thiago Gardinali tem celular roubado no trânsito em avenida de São Paulo

O apresentador e repórter Thiago Gardinali teve o celular roubado agora há pouco no trânsito de São Paulo. Ele estava acompanhado da também repórter Paola Vianna, na Avenida Washington Luís. No momento que o trânsito ficou lento por conta do engarrafamento, um bandido estourou o vidro do carro, pegou o celular e saiu correndo. Gardinali e Paola estão bem, apesar do susto. O apresentador gravou um vídeo falando sobre o ocorrido. Acompanhe!



