Arquiteto é baleado ao tentar proteger mulher de assalto na zona oeste de São Paulo

O arquiteto Jefferson Aguiar foi morto baleado ao tentar proteger uma mulher de um assalto no Butantã, zona oeste de São Paulo. Ele estava no carro quando presenciou o crime. A dupla de criminosos armada estava em duas motos, quando surpreenderam uma mulher que estava na calçada. Para defendê-la, Jefferson jogou o carro em cima de um dos ladrões, que revidou atirando. Ele foi atingido e morreu no local, enquanto os suspeitos fugiram.



