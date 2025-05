Assassina confessa de cozinheira é liberada após audiência de custódia

Maria, assassina confessa da cozinheira Érica, foi liberada após audiência de custódia. Ela alegou legítima defesa, dizendo que a mulher a atacou primeiro com uma faca, mas a família da vítima nega essa versão. Vizinhos revelaram que a emboscada aconteceu por ciúmes. O crime teria sido cometido porque Érica estava tentando uma reconciliação com o ex-marido, Aparecido, e Maria tinha interesse nele quando os dois se separaram. Novas imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a entender como tudo aconteceu. O Cidade Alerta voltou a Santa Bárbara d'Oeste (SP), para tentar falar com Maria, a assassina que foi solta.



