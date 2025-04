Ataque de criminosos em bar deixa três mortos e um ferido no Rio de Janeiro

Três homens morreram e um ficou ferido após criminosos atacarem um bar no Rio de Janeiro. Luiz Claudio, de 61 anos, Luís Philippe, de 25, e Jadir Júnior, de 33, foram alvejados e não resistiram aos ferimentos. Vizinhos relataram momentos de pânico e correria durante os tiros, com muitos se jogando no chão para se proteger.



