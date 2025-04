Atirador abre fogo em bar de SP, mata dono e deixa mais dois feridos

Um ataque a tiros ocorreu em um bar na região central de São Paulo . Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um atirador se aproxima e dispara contra as vítimas. O dono do mar foi morto, e outras duas pessoas ficaram feridas. A polícia investiga o caso e busca identificar o atirador que fugiu do local. O bar permanece fechado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!