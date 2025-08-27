Atirador misterioso atinge pessoas com balas de ar comprimido no ABC paulista

Imagens registraram uma série de incidentes envolvendo disparos de arma de ar comprimido em um mesmo local na cidade, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Em um dos casos, uma jovem foi atingida na coxa enquanto caminhava na rua. Em outro, um adolescente também sofreu o impacto do projétil.





Em outra ocasião, uma mulher andava com uma criança quando foi atingida nas costas. Moradores relatam que pelo menos cinco pessoas já foram alvejadas na área, mas até o momento o suspeito responsável pelos disparos ainda não foi identificado pelas autoridades.

