Ator brasileiro famoso em Hollywood perde tudo que conquistou e pede ajuda para viver

Um ator brasileiro que dividiu a tela com astros de Hollywood e ficou muito rico perdeu tudo e hoje tem uma realidade bem diferente. Ele contracenou com a atriz Brooke Shields, famosa pela sua atuação no filme “Lagoa Azul”, e dividiu os holofotes com Arnold Schwarzenegger em “O Predador”. Além disso, fez grandes campanhas publicitárias e viajou o mundo. Uma telespectadora do Cidade Alerta disse que ele mora em uma cidade no interior de Minas Gerais e vive com a ajuda de projetos sociais e amigos. O que será que aconteceu? O Cidade Alerta vai te mostrar a partir de agora.



