Auxiliar de enfermagem é preso por estupro de vulnerável contra paciente em coma em São Paulo

O auxiliar de enfermagem Rafael Menezes dos Santos, de 31 anos, foi preso em flagrante em um hospital de São Paulo por estupro de vulnerável contra um paciente em coma de 39 anos. O Hospital das Clínicas afirma que acionou a Polícia Civil após identificar o caso de violência. Rafael foi preso logo após a denúncia e foi imediatamente demitido por justa causa. O HC é considerado o maior hospital da América Latina e, pelo terceiro ano consecutivo, foi a única instituição pública do Brasil a figurar no ranking global divulgado pela revista americana Newsweek como um os melhores hospitais do mundo.



