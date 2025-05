Avião com problemas no trem de pouso consegue pousar em segurança

Um avião estava com dificuldades de pousar no aeroporto de Jundiaí, no aeroporto de São Paulo, nesta quinta-feira (29). Ele estaria com problemas no trem de pouso. Agora, a aeronave conseguiu pousar em segurança após despejar gasolina pela região. O Cidade Alerta flagrou o momento em que o pouso foi feito pelo piloto. Seis pessoas estariam a bordo.



